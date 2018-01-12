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Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2'de rol alacağına dair iddialara Instagram paylaşımıyla cevap verdi

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Şahan Gökbakar, Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan'ın kendisine Organize İşler 2'de rol almakla ilgili ne düşündüğünü sorduklarını açıkladı.

Prensipte olumlu bakacağına yönelik bir cevap verdiğini anlatan Şahan Gökbakar şöyle dedi:

''Ancak detayların önemli olduğunu ilettim. Yılmaz’la gecen Mayıs ayında konuştuk, bir iki kere ama öyle kaldı. Eminim çok güzel bir iş olacaktır. Sevenlerime duyurulur. Benim sıradaki projem Recep İvedik 6. Sevgilerimle…''

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI:

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Şahan Gökbakar organize işler

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