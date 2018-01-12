Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Şahan Gökbakar, Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan'ın kendisine Organize İşler 2'de rol almakla ilgili ne düşündüğünü sorduklarını açıkladı.

Prensipte olumlu bakacağına yönelik bir cevap verdiğini anlatan Şahan Gökbakar şöyle dedi:

''Ancak detayların önemli olduğunu ilettim. Yılmaz’la gecen Mayıs ayında konuştuk, bir iki kere ama öyle kaldı. Eminim çok güzel bir iş olacaktır. Sevenlerime duyurulur. Benim sıradaki projem Recep İvedik 6. Sevgilerimle…''

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