Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Genç kızın gizlice fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi tekme tokat dövüldü

Tepki çeken olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kız, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söyledi. Bunu duyan sahildeki vatnadaşlar şahısları bulmak için harekete geçti.

Vatandaşlar kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Çevredekiler tarafından tekme tokat dövülen şüpheliler, olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.

Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.

Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

(DHA)



