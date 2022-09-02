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Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Genç kızın gizlice fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi tekme tokat dövüldü

02.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya sahillerinde son dönemde sıkça rastlanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sahilde cep telefonu ile gizlice kızların görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Polislerin kalabalığın saldırısından kurtardığı şüpheliler, sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü. İşte iğrenç taciz olayının detayları...

Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Genç kızın gizlice fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi tekme tokat dövüldü

Tepki çeken olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kız, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söyledi. Bunu duyan sahildeki vatnadaşlar şahısları bulmak için harekete geçti.

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Vatandaşlar kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Çevredekiler tarafından tekme tokat dövülen şüpheliler, olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.

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Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.

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Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya taciz sahil
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