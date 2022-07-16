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  4. Antalya'da yaşandı! Kadınların görüntüsünü çeken yabancı uyrukluya meydan dayağı

Antalya'da yaşandı! Kadınların görüntüsünü çeken yabancı uyrukluya meydan dayağı

16.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da pazar yerinde alışveriş yapan 2 kadın, telefonla görüntülerini çeken İran uyruklu M.E. isimli erkeğe tepki gösterince ortalık karıştı. Kadınların tepkisi sonrası esnaf ve vatandaşlar araya girerek yabancı uyruklu şahsa meydan dayağı attı. Kanlar içinde kalan M.E. tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde suçunu itiraf etti.

Antalya'da yaşandı! Kadınların görüntüsünü çeken yabancı uyrukluya meydan dayağı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cep telefonuyla kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen İran uyruklu M.E., esnaf ve vatandaş tarafından dövüldü. Emniyetteki ifadesinde görüntü çektiğini kabul eden M.E., 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

KADINLARIN TEPKİSİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana geldi. Pazarda alışveriş yapan 2 kadın, cep telefonuyla görüntülerini çeken İran uyruklu M.E. adlı erkeğe tepki gösterdi. Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.'yi darbetti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı M.E., ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından emniyete götürülen M.E.'nin görüntü çektiğini kabul ettiği, alınan ifadesinin ardından ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya İran taciz
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