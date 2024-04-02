Sahilde yemek yemek isterken bir anda martıların saldırısına uğradı! Önce fark etmedi sonrasında koşarak böyle kaçtı

Sosyal medyada 'Plajda yemek yemeyi deniyorsundur' notuyla yapılan paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini topladı. Şezlonguna oturarak yemeğinin kapağını açan kadının bir anda etrafı martı sürüsü sardı. Martılar saldırınca genç kadın yemeğini bırakmakta buldu. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun kurgu olmadığına kimse beni inanandıramaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl bir saldırma şekli. Ben korktum" yorumunu yaptı.







