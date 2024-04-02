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    4. Sahilde yemek yemek isterken bir anda martıların saldırısına uğradı! Önce fark etmedi sonrasında koşarak böyle kaçtı

    Sahilde yemek yemek isterken bir anda martıların saldırısına uğradı! Önce fark etmedi sonrasında koşarak böyle kaçtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 11:26
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    Sosyal medyadan sahilde yemek yemek istediği sırada o anları cep telefonuyla kaydetmeye başlayan kadın hiçbir şeyden habersiz bir şekilde keyif yapıyordu. Yemeği kucağına kyup kapağını açmasıyla birlikte genç kadının başında bir sürü martı dolaşmaya başladı. Martılar yemeğe doğru yönelince genç kadın çığlık atarak koşarak uzaklaştı.

    Sosyal medyada 'Plajda yemek yemeyi deniyorsundur' notuyla yapılan paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini topladı. Şezlonguna oturarak yemeğinin kapağını açan kadının bir anda etrafı martı sürüsü sardı. Martılar saldırınca genç kadın yemeğini bırakmakta buldu. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun kurgu olmadığına kimse beni inanandıramaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl bir saldırma şekli. Ben korktum" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya martı
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