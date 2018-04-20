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Şahsiyet'in Nevra'sı Cansu Dere'nin evine hırsız girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

Şahsiyet dizisinde polis Nevra karakterine hayat veren Cansu Dere’nin Bebek-Aşiyan'da oturduğu evine hırsız girdi

Şahsiyet'in Nevra'sı Cansu Dere'nin evine hırsız girdi

Puhu TV’de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer'le başrolü üstlenen Cansu Dere'nin evine hırsız girdiği iddia edildi.

Erkan Selah'ın Bebek-Aşiyan'da bulunan evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, Cansu Dere'yi büyük zarara uğrattı.

Evinde kasa olmadığı öğrenilen oyuncunun bu hatası, pahalıya patladı.

Hırsızların, oyuncunun gerçek takılarını alarak, imitasyon aksesuarlarına, iPad'ine ve bilgisayarına ise dokunmadığı öğrenildi.

Cansu Dere'nin değerli saatlerinin de çalındığı söyleniyor.

Hemen polise başvurarak tutanak tutturan oyuncunun zararının 500 bin TL'nin üzerinde olduğu ve çok üzüldüğü de konuşulanlar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
cansu dere Şahsiyet

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