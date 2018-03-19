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Şahsiyet'in oyuncusu Haluk Bilginer isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Cumartesi akşamı puhutv'den yayınlanan Şahsiyet'te başrolde yer alan Haluk Bilginer, televizyonda dizileri için, "170 dakika dizi mi olur?" dedi.

Şahsiyet'in oyuncusu Haluk Bilginer isyan etti

Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Müjde Ar’ın başrolünü paylaştığı, ‘Şahsiyet’ dizisinin ekibi ilk üç bölümü önceki akşam Ortaköy Feriye’de izledi.

Gösterim sonrası gazetecilere konuşan usta oyuncu Bilginer şu ifadeleri kullandı: “Ortaya alışılmışın dışında başka bir iş çıktı. Televizyonun geleceği artık internette... 170 dakika dizi mi olur? O kadar uzun süreli olunca, kaliteye önem veremiyorsunuz. Hayat gibi, az ve öz olacak.”

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HALUK BİLGİNER: HAZIRLIK YAPMADIM

Seri katili oynayan 63 yaşındaki oyuncu, “Role hazırlık yapmadım. Sadece senaryoyu okudum. Her insan seri katildir, sadece ortaya çıkarmaz” diye konuştu.

Şahsiyet'in ilk üç bölümü geçtiğimiz cumartesi akşamı puhutv'den izleyiciyle buluşmuştu.

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survivor 2018 15. bölüm haluk bilginer cansu dere

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