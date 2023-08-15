Sahte doktor vakasından sonra şimdi de sahte veteriner! Hamile köpeğe doğum yaptırdı... Birkaç saat içinde hayatını kaybetti

61 yaşındaki Osvaldo Sanchez , doğum yapmakta sorunlar yaşayan Sugar adlı altı yaşındaki bir Chihuahua cinsindeki köpeğin evini ziyarete gitti. Gezici bir ofise dönüştürdüğü ambulans benzeri bir arabayla köpeğin evine gelen Sanchez ona doğum yaptırdı. Ameliyat sonrasında her şeyin yolunda gittiğini söylemesine rağmen Sugar isimli köpek birkaç saat içinde hayatını kaybetti.

ENFEKSİYON KAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ölü doğan köpek yavrusunu Sugar’ın rahminden alan ve köpeği kısırlaştıran Sanchez işlem için 500 sterlin (yaklaşık 17 bin 161 TL) ücret aldı. Birkaç saat içinde hastalanan köpeğin enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.

Sanchez,tutuklandı ve hayvanlara eziyet etmek, ruhsatsız veterinerlik yapmak ve bir hayvana acımasızca ölüm, acı veya ıstırap vermekle suçlandı. Şu an hapiste olan Sanchez için mahkeme tarihi henüz belirlenmedi.