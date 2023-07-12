“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi... Sahte bir klinik bile açmış...

Hindistan’ın Maisur kentinde yaşayan 35 yaşındaki Mahesh KB Nayak isimli bir adam 2014 yılından bu yana evlilik siteleri üzerinden tanıştığı en az 15 kadınla evlendi. Nayak’ın 9 yıldır devam eden dolandırıcılık düzenini ise bu yılın başlarında evlendiği yazılım mühendisi olan yeni eşinin dikkati bozdu. Genç kadının şikayeti üzerine Nayak araştırıldığında dolandırıcı olduğu tespit edilince tutuklandı.

SAHTE BİR KLİNİK BİLE AÇTI

İndia Times’ın haberine göre, evlendiği 15 kadından dört çocuğu bulunan Nayak, kadınları tuzağına çekmek için evlilik sitelerini kullandı. Eşlerini doktor olduğuna inandırmak için Tumakuru’da sahte bir klinik açıp bir hemşire tutan Nayak, çoğunlukla eşlerinden klinik için para istiyordu. Eşlerini iyi eğitimli ve maddi açıdan bağımsız kişilerden seçen Nayak eşlerinin şikayeti üzerine tutuklandı.