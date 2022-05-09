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Tuzla'da akılalmaz olay! Sahte hoca, çiğköfteci çıktı... 'Dertlerinin ilacı bende' deyip bakın neler yaptı

09.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Binali Yılmaz (78), 'Gece korkularım var' diyerek, 'Mikail Hoca' diye bilinen M.S.'ye başvurdu. 'Dertlerinin ilacı bende' diyen sahte hoca, yaşlı adama yapmadığını bırakmadı. Kendisinden 40 yaş küçük F.Y ile evlendirilen Yılmaz'ın dükkanları, arsaları ve evleri elinden gitti. M.S.'nin "sende büyü var" diyerek kendisine verdiği safran ve tuz dolu suyu içen Yılmaz, kolon kanserine yakalandı. İşte akılalmaz olayın detayları!

Tuzla'da akılalmaz olay! Sahte hoca, çiğköfteci çıktı... 'Dertlerinin ilacı bende' deyip bakın neler yaptı

İstanbul Tuzla'da yaşanan olay, duyanları şaşkına çevirdi. Akılalmaz olay 78 yaşındaki Binali Yılmaz'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre yalnız yaşayan 78 yaşındaki Binali Yılmaz, uzun süredir yoğun baş ağrısı çekiyordu. Yaşlı adam, son dönemde çocuklarına haber vermeden gizlice hocaların kapısını çalmaya başladı.

ÜFÜRÜKÇÜ MİKAİL, ÇİĞKÖFTECİ ÇIKTI

İddiaya göre yaşlı adam, arkadaşları tarafından geçtiğimiz yıl Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde "Mikail Hoca" diye nam salan M.S. ile tanıştırıldı. Binali Yılmaz, Aydınlı Mahallesi Aslı Caddesi'nde bulunan dükkanında fal bakan, kurşun döken ve kendisini hoca diye tanıtan M.S.'ye gitti.

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YAŞLI ADAMA YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Yaşlı adamı dinleyen M.S. iddiaya göre "sende büyü var" deyip, içerisinde okunmuş kağıdında bulunduğu safran ve tuz dolu suyu verdi ve günde iki kez suyu içmesini istedi.

40 YAŞ KÜÇÜK F.Y. İLE EVLENDİRİLDİ

İddiaya göre baş ağrıları bir türlü dinmeyen yaşlı adam, sürekli M.S.'nin kapısını çaldı. Seansların uzun süre devam edeceğini söyleyen M.S. sürekli yaşlı adamdan para aldı. Binali Yılmaz'ın yalnız yaşadığını da öğrenen M.S. "dertlerinin ilacı" diyerek yaşlı adamı akrabası olan ve kendisinden 40 yaş küçük olan F.Y ile evlendirdi.

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KOLON KANSERİ OLMUŞ

Evlenip F.S. ile yaşamaya devam eden Binali Yılmaz, F.S.'nin günde iki kez verdiği tuzlu safranı içmeye devam etti.

Binali Yılmaz çocukları tarafından geçtiğimiz Haziran ayında kanlı ishal şikayetiyle Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan kontrol sonrası Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'a Kolon kanseri teşhisi kondu.

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DÜKKANLARI, ARSALARI, VE EVLERİ ÜZERİNE GEÇİRMİŞ

Babalarının durumundan şüphelenen Aslan ve Hüseyin Yılmaz, evde yaptıkları incelemede kavanozlara konmuş tuzlu safran içerisinde bir kağıda yazılmış Arapça harfleri görünce babalarının eşi F.Y.'den ve ilaçları yapan M.S.'den şikayetçi oldular.

Yapılan incelemede F.Y.'nin evlendikten kısa bir süre sonra Binali Yılmaz'a ait 6 dükkan, 3 arsa 2 evi üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

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'ÇİĞ KÖFTECİYKEN RÜYAMDA KULAĞIMA ÜÇ DUA ÜFLENDİ'

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen, Mikail Hoca lakaplı M.S. hakkındaki suçlamaları reddetti. Sadece fatura karşılığında dükkanında yıldızname ve fal baktığını söyleyen M.S." 120 lira karşılığında fal bakıyorum. Bunun da faturasını kesiyorum. Çiğ köfteciyken rüyamda kulağıma üç dua üflendi. Hoca değilim, Binali amcaya yardım etmek için sadece dua okudum. Tuzlu safranı ben vermedim. Yalnız yaşadığı için evlenmek istediğini söyledi. Ben de o kadını bulup, aracı oldum. Kadının akrabam olduğunu bilmiyordum. Mal varlığını F.Y.'nin üzerine geçirdiğini öğrendiğimde Binali amcayı arayıp "yapma" dedim. Ama beni dinlemedi" dedi.

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DUA DİYE SATTI, ANLAMSIZ HARFLER ÇIKTI

Yapılan incelemede M.S.'ni kuran okumayı bilmediği ortaya çıktı. M.S.'nin Binali Yılmaz için hazırladığı ve dua diyerek sattığı kağıtta ise anlamsız harflerin olduğu belirlendi.

Babalarının eşi F.Y. tarafından bir evde saklandığını ve görüştürülmediğini ileri süren Aslan Yılmaz ise "Babamı bu hale getirenlerden şikayetçiyiz. Babamla bizi görüştürmüyorlar. Babamı ölümle tehdit edip, "eşimle mutluyum" mesajı vermesini istemişler. Bu yüzden elimiz kolumuz bağlandı. Hiç bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.

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İstanbul
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