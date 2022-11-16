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  4. Sahte içki kâbusunda 'kargo' detayı! Bursa'da zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Sahte içki kâbusunda 'kargo' detayı! Bursa'da zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

16.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Hastaneye kaldırılanlardan Fuat İşcen de (49) yaşamını yitirdi. Böylece can kayıpları 4'e yükseldi, 10 kişinin tedavileri sürüyor. Yıldırım ilçesindeki Sahte içki ölümlerinde 'kargo' detayı ise dikkat çekti.

Sahte içki kâbusunda 'kargo' detayı! Bursa'da zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay v Necip Cece yaşamını yitirdi. Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren 10 kişiden 3’ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi. Gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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