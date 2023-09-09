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Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! 17 yaşındaki kızın ağabeyleri minibüs şoförünü darp etti

09.09.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın, minibüs şoförünün kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine kızın ağabeyi ile yakınları minibüs şoförünü bularak darp etti. Darp edilen şoför, arkadaşı tarafından başka bir minibüse bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Olay yerinden hızla uzaklaşırken freni boşalan minibüs ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! 17 yaşındaki kızın ağabeyleri minibüs şoförünü darp etti

Olay, Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Adapazarı-Maltepe minibüsünde tek yolcu olarak kalan 17 yaşındaki genç kız, 45 yaşlarında olduğu öğrenilen şoförün sözlü tacizine maruz kaldı.

AĞABEYLERİ DARP ETTİ

Durumdan rahatsız olarak minibüsten inen genç kız, durumu ağabeyine anlattı. Ardından ise kızın ağabeyi ve yakınları ise minibüs şoförünü darp etti. Bu esnada darp edilen arkadaşını kurtarmaya çalışan farklı bir minibüs şoförü ise sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi aracına bindirdi.

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UZAKLAŞIRKEN KAZA YAPTILAR

Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ve Kayar Sokak istikametine giren minibüsün rampa aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sonundaki mıcıra girerek uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ve arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri iddia üzerine konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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Sakarya Adapazarı

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