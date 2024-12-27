Şakir Paşa Ailesi platosundaki yangından ilk görüntüler geldi! Köşkten geriye hiçbir şey kalmadı! Çekimler durdu

Oyuncu kadrosunda; Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un yer aldığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Pazar akşamlarına damga vuran dizinin her sahnesi adeta olay oluyor. Dizi bu defa üzen bir haber ile gündeme geldi. Şakir Paşa Ailesi dizisinin Kartal'daki çekim platosunda gün gece saatlerinde yangın çıktığı öğrenildi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şakir Paşa Köşkü adeta küle döndü. Çekim platosundaki yangından ilk görüntüler de geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere baktığımızda köşkten geriye hiçbir şey kalmadığı görüldü.

Çekim platosunun son hali dizinin hayranlarını üzdü. Sosyal medyada; 'Aşırı ağlıyorum', 'Çok üzgünüm', 'Mahvolmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.