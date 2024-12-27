MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Şakir Paşa Ailesi platosundaki yangından ilk görüntüler geldi! Köşkten geriye hiçbir şey kalmadı! Çekimler durdu

Şakir Paşa Ailesi platosundaki yangından ilk görüntüler geldi! Köşkten geriye hiçbir şey kalmadı! Çekimler durdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 14:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar akşamlarına damga vuran 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin platosunda dün gece yarısı yangın çıkmış ve köşk küle dönmüştü. Şakir Paşa Ailesi platosundaki yangından ilk görüntüler geldi. Dizinin çekimleri ise iptal oldu.

Şakir Paşa Ailesi platosundaki yangından ilk görüntüler geldi! Köşkten geriye hiçbir şey kalmadı! Çekimler durdu

Oyuncu kadrosunda; Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un yer aldığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

şakir paşa 1

Pazar akşamlarına damga vuran dizinin her sahnesi adeta olay oluyor. Dizi bu defa üzen bir haber ile gündeme geldi. Şakir Paşa Ailesi dizisinin Kartal'daki çekim platosunda gün gece saatlerinde yangın çıktığı öğrenildi.

plato 2

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şakir Paşa Köşkü adeta küle döndü. Çekim platosundaki yangından ilk görüntüler de geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere baktığımızda köşkten geriye hiçbir şey kalmadığı görüldü.

plato 1

Çekim platosunun son hali dizinin hayranlarını üzdü. Sosyal medyada; 'Aşırı ağlıyorum', 'Çok üzgünüm', 'Mahvolmuş' gibi yorumlar yapıldı.

PLATO3

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.

açıklama

Anahtar Kelimeler:
yangın Kartal Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Koskoca sektörde fiyat dengesi tamamen bozuldu: Fiyatlar yüzde 799 arttı

Koskoca sektörde fiyat dengesi tamamen bozuldu: Fiyatlar yüzde 799 arttı

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Halı saha maçında ortalık karıştı! Savcıya hakaret eden uzman çavuşa 5 ay hapis cezası verildi

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Bakan duyurdu! Hepsinde ücretsiz olacak

Bakan duyurdu! Hepsinde ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.