Şakşuka nasıl yapılır? MasterChef şakşuka malzemeleri neler? Şakşuka tarifi nedir?

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan şakşuka MasterChef yarışmasıyla tekrar gündeme geldi. MasterChef Türkiye programında yarışmacılardan istenen şakşuka yemeği sonrasında televizyon seyircileri şakşuka tarifi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Zeytinyağlı ve soğuk olarak tüketilen şakşuka yemeğinin Türk mutfağında kendine özel bir yeri var. Özellikle bu eşsiz lezzeti evinde pratik bir şekilde hazırlamak isteyen seyirciler şakşuka yapılışı ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. MasterChef yarışmasında şefler yarışmacılardan piknik menüsü için şakşuka, yaprak sarma, kısır, patates salatası, mücver, karışık ızgara ve brownie yapmalarını istedi.

ŞAKŞUKA MALZEMELERİ

4 ya da 5 tane patlıcan

2 ya da 3 tane yeşil biber

1 tane kuru soğan

4 diş sarımsak

4 ya da 5 tane domates

1 tatlı kaşığı kadar salça

1 çay bardağı kadar su

1 çay kaşığı kadar şeker

Tuz

Tercihe göre farklı baharatlar

Sıvıyağ

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

MasterChef şakşuka için ilk olarak patlıcanlar küp şeklinde doğranıyor. Bir süre acısını salması adına tuzlu suda bekletiliyor. Soğan ve biber ince bir şekilde doğranıyor. Domatesler de küp şeklinde doğranıyor. Sonrasında sarımsaklar tercihe göre eziliyor ya da doğranıyor. Öncelikle şakşuka yapımı için patlıcanlar kızgın yağın içerisinde kızartılıyor. Kızardıktan sonra bir süre kağıt peçete üstünde bekletilerek fazla yağı alınıyor.

Devamında şakşuka için sos hazırlama işlemine geçiriliyor. Bunun için tavaya sıvı yağ konuluyor. İçinde soğan, sarımsak ve biber kavruluyor. Salça da eklenerek kavurma işlemine devam ediliyor. Ardından domates, şeker, tuz ve istenen baharatlar ilave ediliyor. Domatesler de bir süre kavrulduktan sonra su ekleniyor. Suyu çektikten sonra hazırlanan şakşuka sosu patlıcan ile harmanlanıyor. İşte şakşuka hazır.

