Salda Gölü'ne akın başladı! Gelen hayran kalıyor

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve ‘Türkiye’nin Maldivleri’ adıyla ünlenen Salda Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü göle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi akın etmeye başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nce (NASA) Mars’taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması göle olan ilgiyi daha da artırdı. Göle gelen vatandaşların Salda Gölünü Koruma Projesi kapsamında sadece halk plajı kısmında suya girmesine izin veriliyor. Halk plajına gelenlerin kimi kendisini gölün sularına bırakırken, kimisi de beyaz kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşların ise bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü.

"GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Gölü görmek için İstanbul’dan geldiğini belirten Hayrullah Gökolap, “Gölün çok ünlü olduğunu duymuştuk. Bu kadar dünya mirası güzel olan ülkemizin nadide yerlerinden gerçekten biriymiş. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu güzelliği tüm halkların görmesini isteriz. Bizim coğrafyamız çok güzel, bütün dünyada bulunan insanları bir noktada buluşturuyoruz. Burası daha değişik geldi. Daha bir otantik. Herkesin gelmesini isteriz. Bizden sonraki nesillere de temiz bırakmamız lazım. Suyu ne sıcak ne soğuk. Ben Maldivler'e gitmedim ama anladığım kadarı ile oranın da suyu aynıdır. Çok temiz bulduk. Her şey çok güzel. 4 günlüğüne geldik” açıklamasını yaptı.