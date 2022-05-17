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Salda Gölü'nün son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt geldi

17.05.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın "Ayakkabıyla bile girilmemeli" ve Mars gezegeninin milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzettiği Salda Gölü'nün son hali sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Burdur'da bulunan turkuaz suyu ile insanı büyülen gölün su seviyesi azaldığı için kıyıların bataklığa dönüştüğü öne sürüldü. Bataklık iddialarına yanıt veren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Uçan "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edildi" dedi.

Salda Gölü'nün son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt geldi

Burdur’da, Maldivler’e benzetilen, turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalı ile tanınan Salda Gölü’ndeki son çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün bazı noktalarında su çekilmesi yaşandığı ve bataklık alanlar oluştuğu iddia edilmişti. İddiaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.
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"MEVSİM NORMALLERİ ÇERÇEVESİNDE SU ÇEKİLMESİ..."

Dünyanın en güzel doğal miraslarından sayılan Salda Gölü'nün son haliyle ilgili ise açıklama geldi. Uçan "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup, sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi" dedi.

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Salda Gölü Koruma Projesi çalışmalarının en üst düzeyde çevre hassasiyetiyle sürdürülmekte olduğunu açıklayan Uçan, "Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmalarda üniversitelerimizden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlığımız temsilcilerinin yer aldığı Bilimsel Çalışma Kurulunun tavsiye kararlarına uyulmaktadır. Doğal mirasımız olan bu bölgenin, eşsiz güzelliğinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla bilimsel hassasiyetler de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanımızın kararıyla Salda Gölü ve Çevresi 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi" diye konuştu.

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"ARAÇLARIN VE İNSANLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI"

Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Hacı Abdullah Uçan, "Beyaz Adalar bölgesinde, gölün kıyısına araçların ve insanların girişi yasaklanmıştır. Bu bölgede taşıma kapasitesi belirlenerek ziyaretçi sayısı kısıtlanmıştır.

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Salda Gölü’nün kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulmuştur. Koruma tedbirlerinin uygulanması için alana 7/24 kamera sistemi kurulmuş olup, yine koruma tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin otopark ihtiyacı alandan 2 kilometre uzaklıktaki sit alanı dışında karşılanmıştır" dedi.

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"GÖRÜNTÜLERDEKİ YER BATAKLIK DEĞİL"

Son dönemlerde gölle ilgili asılsız iddiaların yer aldığını ve iddiaların her birinde projelerle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyunu yanıltıldığını savunan Uçan, "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu görsellerle kamuoyu yanıltılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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"HER YIL YAŞANIYOR"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ise kirliliğin Salda Gölü kıyısına yağan kar sularının taşıdığı çam ağaçları polenlerinden kaynaklandığını bu olayın her yıl tekrarlandığını hatırlattı. (İHA)

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Salda Gölü
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