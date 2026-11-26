Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, bazı noktalarda ise sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

AKOM'un değerlendirmelerine göre 29 Kasım'a kadar kentte yağış beklenmiyor. Yaklaşık 10 derece seviyesinde bulunan hava sıcaklıklarının ise birkaç derece yükselmesi bekleniyor.

Ancak 29 Kasım itibarıyla İstanbul'da hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA DALGASI GELECEK

Meteorolojik tahminlere göre 26, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. 29 Kasım'dan itibaren ise yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış görülecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunurken, 30 Kasım'da Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının sıcaklıkları belirgin şekilde düşürmesi bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Bursa ve Çanakkale'de 15, İstanbul ve Kırklareli'nde 12 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. İzmir 18, Denizli 17, Manisa 16, Muğla 15 derece olacak.

Akdeniz: Bölgede yağış beklenmiyor. Adana'da 20, Antalya'da 22, Burdur'da 15, Hatay'da 17 derece sıcaklık öngörülüyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu havayla birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Ankara'da 9, Çankırı'da 7, Eskişehir'de 10, Konya'da 11 derece sıcaklık bekleniyor.

Batı Karadeniz: Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bolu'da 12, Düzce ve Zonguldak'ta 15, Kastamonu'da 8 derece ölçülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Amasya 11, Rize ve Trabzon 13, Samsun 14 derece olacak.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken pus ve yer yer sis etkili olacak. Erzurum'da 0, Kars'ta 4, Malatya'da 9, Van'da 8 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, kuzey kesimlerde pus ve sis görülebilir. Diyarbakır'da 13, Mardin ve Siirt'te 12, Şanlıurfa'da 16 derece sıcaklık bekleniyor.