Salma Hayek sarı bikinisiyle şov yaptı! "Ne zaman yenilenmiş hissetmeye ihtiyacım olsa..."

Seksi tarzıyla her zaman beğeni toplayan Salma Hayek tatil pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

Üzerinde sarı bikiniyle objektife poz verdiği bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşan güzel oyuncu paylaşımına "Her ne zaman yenilenmiş hissetmeye ihtiyaç duysam, okyanusa atlarım" yazdı. Hayek'in bu paylaşımına 23 milyondan fazla takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.

Salma Hayek formda halini görenler güzel oyuncunun yıllara meydan okuduğunu söyledi ve bazıları da "Bunları eski fotoğraflar sanmıştık" yazarak şaşkınlığını paylaştı.

YAŞ ALMAKTAN RAHATSIZ DEĞİL

Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı. Hayek, şu anki yaşında kendini mutlu ve memnun hissettiğini de belirtmişti.





