Olivia Culpo iç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...

ABD’nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo sosyal medyada dikkat çeken isimlerden. İddialı tarzı yüzünden daha önce uçağa bile alınmayan güzel model parti tarzıyla dikkat çekti.

2012 yılında Miss Universe güzellik yarışmasında birinci olan Olivia Culpo katıldığı parti için beyaz bir elbise seçmişti.

Culpo gecenin sonunda kameralara yakalandı ve yandan dekolteli elbisesiyle zor anlar yaşadı.

İç çamaşırı giymeyen model eliyle elbisesinin kapatmaya çalışsa da frikik vermekten kaçınamadı.



Telaşlı ifadeleri dikkat çeken Olivia Culpo aracına binerek mekandan uzaklaştı.



