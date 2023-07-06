Salma Hayek sezonu açtı! Bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

Her fırsatta yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten ünlü oyuncu Salma Hayek, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan başarılı oyuncu Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta rengarenk ve çok küçük bir bikini giydi.

Yıllara meydan okuyan oyuncu, makyajsız halde havuzda kameraya bakarken ayaktaydı.

56 yaşındaki Hollywood güzelinin hiçbir yerinde yağ yoktu ve hâlâ parıldayan pürüzsüz, kusursuz bir cildi vardı.

"Mutlu Ulusal Bikini Günü" diyerek pozunu paylaşan Salma Hayek "Bikininin sadece 77 yıldır var olduğuna inanabiliyor musunuz?! Umalım da onları da yasaklamasınlar" dedi.

