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Salma Hayek sezonu açtı! Bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

06.07.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Salma Hayek, deniz sezonunu açtı. 56 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyan fiziğiyle bikinisini giyip poz verdi.

Salma Hayek sezonu açtı! Bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

Her fırsatta yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten ünlü oyuncu Salma Hayek, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan başarılı oyuncu Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta rengarenk ve çok küçük bir bikini giydi.

Yıllara meydan okuyan oyuncu, makyajsız halde havuzda kameraya bakarken ayaktaydı.

Ekran Alıntısı

56 yaşındaki Hollywood güzelinin hiçbir yerinde yağ yoktu ve hâlâ parıldayan pürüzsüz, kusursuz bir cildi vardı.

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"Mutlu Ulusal Bikini Günü" diyerek pozunu paylaşan Salma Hayek "Bikininin sadece 77 yıldır var olduğuna inanabiliyor musunuz?! Umalım da onları da yasaklamasınlar" dedi.

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