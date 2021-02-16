Salma Hayek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Salma Hayek 'Armchair Expert' adlı haftalık podcast yayınında konuştu. Hayek, sahne çekilirken çok gerildiğini ve ağladığını söyledi. Gerginliğinin sebebinin ne Banderas ne de yönetmen Robert Rodriguez'den kaynaklandığının altını çizen 54 yaşındaki oyuncu, söz konusu sahne çekilirken birçok insanın dışarı çıkarıldığını, yalnızca kendisinin, Banderas'ın ve Banderas'ın o dönemki eşi Elizabeth Avellan'ın kaldığını belirtti.

"Daha önce hiç böyle bir sahne çekmemiştim" diyen Hayek, "O yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım" diye konuştu.



