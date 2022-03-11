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Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırmışlardı! İstenen ceza belli oldu

11.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı gerçekleştiren 2 şüpheli için istenen ceza belli oldu. Saldırıyı gerçekleştiren kuzenler Celal Rahman Fidan ile Batuhan Fidan hakkında, 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İşte detaylar!

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırmışlardı! İstenen ceza belli oldu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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4 GÜN SAYGI NÖBETİ

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Sanıklardan Batuhan Fidan, iddianamede yer alan ifadesine göre, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını öne sürdü. Fidan, "Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra Celali Rahman Fidan ile buluştuk, 'Gönlümü rahatlatacağım, anıtı arabaya takıp çekip yıkasım var' diyerek iş yerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıta çıkmasına yardım ettim" dedi.

(DHA)

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