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Balıkesir'de feci kaza! Dede ve torundan acı haber geldi

13.11.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Karani Mimsar (71) ile torunu Arda Alef (15) yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de feci kaza! Dede ve torundan acı haber geldi

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu, Buğdaylı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bandırma İMKB Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Arda Alef, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Gönen ilçesinde yaşayan dedesi Karani Mimsar’ı ziyaret etmek için minibüsle yola çıktı. Bandırma-Gönen kara yolunda minibüsten inen Arda Alef burada kendisini bekleyen dedesi Mimsar Karani ile buluştu.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERSEN OTOMOBİL ÇARPTI

Yolun karşısına geçmek isteyen dede ve toruna, Nedim Odabaş (54) yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda Alef’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından dede ve torunun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Nedim Odabaş gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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