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Samsun'da korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

15.07.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı karısı tarafından tabancayla vurulan özel harekat polis memuru hayatını kaybetti.

Samsun'da korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

Hacı Ali İkinci Bulvarı'nda 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi memuru Emrullah Çitil (32) ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıktı.

EVİN BALKONUNDAN KALDIRIMA DÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, eşinin beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek Emrullah Çitil'i baş ve göğüs kısmından vurdu. Ağır yaralanan Çitil, evin balkonundan kaldırıma düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi kaldırımda yaptıktan sonra yaralıyı kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Emrullah Çitil, yaşamını yitirdi.

"BUNU HAK ETMİŞTİ"

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Yasemin Çitil bu sırada "Bunu hak etmişti" diye bağırdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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