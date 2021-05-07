Samsung 5G teknolojisini giriş seviyesine taşıyor

Galaxy A22 5G, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 5G yongasından güç alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonda 64GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor.

1600 x 720 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik ekranla gelen yeni Samsung modelinde IPS LCD ekran tercih edilmiş. Bu ekranın piksel derinliği ise 274 ppi.

Telefonun arka yüzünde 48 MP’lik geniş açılı kameraya 8 MP’lik ultra geniş açı ve 2MP’lik makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Parmak izi okuyucusunun güç butonuna yerleştirildiği A22 5G modelinde 4500 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir batarya yer alıyor. 15W hızlı şarj desteğine sahip bu batarya yarım saat içerisinde yüzde 30 civarında şarj olabiliyor.

İŞTE TAHMİNİ FİYATI

Peki Samsung’un giriş segmentindeki bu modelinin fiyatı ne kadar olacak? Şimdilik sızıntı aşamasındaki bilgilere göre Güney Koreli üretici bu modeli için 250 euro civarında bir etiket belirlemeyi düşünüyor.

Açık konuşmak gerekirse 250 euro’nun bir tık yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu fiyata orta segmente hitap eden daha güçlü 5G destekli modeller bulmak çok da zor değil.

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