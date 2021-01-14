Samsung ABD Twitter hesabı, Galaxy Unpacked 2021 için iPhone'dan tweet paylaştı!

Samsung için büyük gün geldi çattı. Bu akşam TSİ 18:00'da yeni Galaxy akıllı telefonlar -ki bu akıllı telefonların Galaxy S21 ailesi olması bekleniyor- Galaxy Unpacked 2021 etkinliği ile görücüye çıkacak. Samsung ise kendisi için büyük anlam ifade eden bu lansmana son sürat hazırlanıyor. Çeşitli videolar hazırlayan Güney Koreli şirket, sosyal medya hesaplarıyla da etkinliğe yönelik paylaşımlar yapıyor. Bu hesaplardan biri Samsung ABD resmi Twitter hesabı. Ancak hesap dün gece itibarıyla sosyal medyanın diline düştü. Bunun nedeni Galaxy Unpacked 2021 için yapılan bir paylaşımdı. Paylaşımı farklı kılan ise bir iPhone'du.

SAMSUNG'UN TWEET'İNE İPHONE ARACI OLDU

Samsung ABD Twitter hesabı, dün bir paylaşım yaptı. Hesap yaptığı paylaşımda Galaxy Unpacked 2021 etkinliği hakkında konuşarak, heyecan verici haberler ve beklenen yenilikler üzerine dikkat çeken cümleler kurdu. Fakat paylaşımı ilginç kılan detay ise paylaşımın yapıldığı telefon oldu. Zira yapılan paylaşımın altında ''Twitter for iPhone'' yazmaktaydı. Yani söz konusu paylaşım, iPhone için Twitter uygulaması ile yapılmıştı.