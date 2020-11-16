HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un gizemli telefonu şaşkınlık yarattı!

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un gizemli telefonu şaşkınlık yarattı!

16.11.2020 11:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un gizemli telefonu şaşkınlık yarattı!

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, gizemli bir telefon ile görüntülendi. Geçtiğimiz hafta Samsung'un Ar-Ge merkezini ziyaret eden Lee Jae-Yong'un elindeki gümüş renkli telefon, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Ortak görüş ise gizemli telefonun Samsung'un genişleyen katlanabilir akıllı telefonu olabileceğinden yana.

Samsung Ar-Ge merkezinde farklı teknolojileri, belki de hiç görmediğimiz teknolojileri geliştiriyor. Şu an piyasada bulunan tüm Samsung telefonlar da bu Ar-Ge merkezinin emeği ile ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ise Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong Güney Koreli firma için bu denli önem taşıyan merkezi ziyaret etti. Fakat ziyaretten çok, Lee Jae-Yong'un elindeki gizemli telefon konuşuldu.

GİZEMLİ TELEFON LEE JAE-YONG'UN ELİNDE

Lee Jae-Yong ziyaretinde elinde bir telefon ile görüntülendi. Fakat bu telefon, bu zamana kadar üretilmiş hiçbir Samsung telefona benzemiyordu. Gümüş renge sahip olduğu görülen telefonun, kapaklı, katlanabilir bir telefon olduğu anlaşılıyordu. Fakat telefonun Galaxy Z Fold 2 ile ne de Galaxy Z Flip ile alakası vardı. Telefonun gizemi çözülemezken, telefon ile ilgili güçlü iddialar ortaya çıktı. Bu iddiaların en çok dillendirileni ise Samsung'un yana doğru genişleyen katlanabilir akıllı telefonuydu.

telefon

Samsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri gün yüzüne çıktıSamsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri gün yüzüne çıktı

YANA DOĞRU GENİŞLEYEN TELEFON MUYDU?

Yana doğru genişleyen katlanabilir akıllı telefonun tasarımı, daha önce patent başvurusuyla ortaya çıkmıştı. O başvuruya göre telefon, normal bir telefon formundayken yandan çekilen ekranı vasıtasıyla tablet formuna geçebiliyordu. Lee Jae-Yong'un elindeki telefonun bu telefona oldukça benzemesi de Başkan Yardımcısı'nın prototip halindeki telefonu deneyimlediğine dair spekülasyonlara yol açtı. Eğer telefon yönetim kademesi tarafından deneyimleniyorsa, sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021 fuarında Samsung'un yana doğru genişleyen katlanabilir akıllı telefonunu görebilme ihtimalimiz oldukça yüksek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Bir ilk yaşandı: NASA, SpaceX'e ait uzay aracını fırlattıBir ilk yaşandı: NASA, SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

iPhone bataryalarında radikal değişiklik!

iPhone bataryalarında radikal değişiklik!

Samsung hisseleri değişti

Samsung hisseleri değişti

Samsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri gün yüzüne çıktı

Taze bilgiler geldi: İşte Samsung Galaxy S21'in tüm özellikleri!

iPhone SE Plus iddiaları tekrar doğdu!

Apple beklenen iPhone hamlesini yapıyor mu?

Bir ilk yaşandı: NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı

Bir ilk yaşandı: NASA, SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı

Kullanıcılar bildirdi: iPhone 12 Mini ekran sorunu yaşıyor

Apple'ın 'minik şampiyonunda' can sıkıcı problem!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.