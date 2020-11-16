Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un gizemli telefonu şaşkınlık yarattı!

Samsung Ar-Ge merkezinde farklı teknolojileri, belki de hiç görmediğimiz teknolojileri geliştiriyor. Şu an piyasada bulunan tüm Samsung telefonlar da bu Ar-Ge merkezinin emeği ile ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ise Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong Güney Koreli firma için bu denli önem taşıyan merkezi ziyaret etti. Fakat ziyaretten çok, Lee Jae-Yong'un elindeki gizemli telefon konuşuldu.

GİZEMLİ TELEFON LEE JAE-YONG'UN ELİNDE

Lee Jae-Yong ziyaretinde elinde bir telefon ile görüntülendi. Fakat bu telefon, bu zamana kadar üretilmiş hiçbir Samsung telefona benzemiyordu. Gümüş renge sahip olduğu görülen telefonun, kapaklı, katlanabilir bir telefon olduğu anlaşılıyordu. Fakat telefonun Galaxy Z Fold 2 ile ne de Galaxy Z Flip ile alakası vardı. Telefonun gizemi çözülemezken, telefon ile ilgili güçlü iddialar ortaya çıktı. Bu iddiaların en çok dillendirileni ise Samsung'un yana doğru genişleyen katlanabilir akıllı telefonuydu.

YANA DOĞRU GENİŞLEYEN TELEFON MUYDU?

Yana doğru genişleyen katlanabilir akıllı telefonun tasarımı, daha önce patent başvurusuyla ortaya çıkmıştı. O başvuruya göre telefon, normal bir telefon formundayken yandan çekilen ekranı vasıtasıyla tablet formuna geçebiliyordu. Lee Jae-Yong'un elindeki telefonun bu telefona oldukça benzemesi de Başkan Yardımcısı'nın prototip halindeki telefonu deneyimlediğine dair spekülasyonlara yol açtı. Eğer telefon yönetim kademesi tarafından deneyimleniyorsa, sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021 fuarında Samsung'un yana doğru genişleyen katlanabilir akıllı telefonunu görebilme ihtimalimiz oldukça yüksek.

