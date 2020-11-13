Samsung çift ekranlı akıllı telefon modeli ile sürpriz yapabilir

Galaxy S21 her ne kadar en çok beklenen model olsa bile ortaya çıkan bir Samsung telefonu, odak noktasını değiştirdi. Şirketin “surround display” olarak adlandırdığı bu konsept ile birlikte, tasarımda köklü bir değişiklik yapması bekleniyor.

Bu konsept halde olan Samsung modeli, Xiaomi’nin Mi Mix Alpha’sına son derece benzer. Bu nedenle biraz esinlenilmiş gibi görünebilir.

Görüldüğü kadarıyla bu cihazda çift ekran yer alacak. Bu sayede her iki taraftan da akıllı telefonunuzla işlem yapabileceksiniz. Ayrıca hem arka hem de ön ekran tamamen çentiksiz bir yapıda görünüyor.

KIZAKLI TELEFON OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Çentiklerin en büyük varlık nedeni hiç şüphesiz kameralar. Firma bu soruna kalıcı bir çözüm bulabilmek için kızaklı sistem deneyecek gibi görünüyor. Bu sistem ile birlikte kızağı kaydırarak kamerayı dışarı çıkartabilirsiniz. Çift ekrana sahip olduğu için istediğiniz her yerden fotoğraf çekimi yapmanız mümkün olabilir.

Siz hangi ekrana geçiş yaparsanız otomatik olarak tüm görüntüler de oraya kayacak. Bu sayede, akıllı telefonla işleriniz yarıda kesilmeyecek. Buna ek olarak telefonun eSIM ile çalışacağı bilgisinin yer aldığını söyleyelim. Böylece gövde kısmı daha düz görünüyor. Bakalım radikal değişiklikler içeren bu konsept, gerçeğe dönüşecek mi?

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