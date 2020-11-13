Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği ile gelebilir

S Pen Galaxy Note serisi akıllı telefonların vazgeçilmez aksesuarlarından biri, hatta telefonların ayrılmaz bir parçası. Zira telefonun 'Note' temeline kurulmasının en büyük nedenlerinden biri olan S Pen, insanların kolayca notlar alabilmesini ve kalemle telefonları aracılığıyla çizimler dahi yapabilmesini sağlıyor. Samsung S Pen'i şimdiye kadar Galaxy S serisi akıllı telefonlarına getirmedi, S Pen'i hep Galaxy S serisinden ayrı tuttu. Fakat sızıntı kaynağı Ice Universe göre bu durum önümüzdeki dönemde çıkacak Samsung Galaxy S21 Ultra ile birlikte değişecek.
Galaxy S21 Ultra için iddialarda bulunan Ice Universe, son olarak akıllı telefonun yüzde 100 S Pen desteğine sahip olacağını iddia etti. Fakat Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra gibi S Pen'i gövdesinde taşımayacak. Bunun yerine harici olarak S Pen'lere destek verecek. Yani eğer bir S Pen'ininiz varsa ya da bir S Pen alırsanız Galaxy S21 Ultra, S Pen'i çalıştırabilecek.
Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği her ne kadar kulağa hoş gelse de S Pen'in telefondan çıkmayacak olması biraz ilginç. Ancak elinizde S Pen'ininiz varsa bunu Galaxy S21 Ultra ile değerlendirebilmek de önemli bir gelişme. Bakalım Samsung, Galaxy S21 Ultra'yı tam da iddialardaki gibi S Pen desteği ile tanıtacak mı?
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