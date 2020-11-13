Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği ile gelebilir

S Pen Galaxy Note serisi akıllı telefonların vazgeçilmez aksesuarlarından biri, hatta telefonların ayrılmaz bir parçası. Zira telefonun 'Note' temeline kurulmasının en büyük nedenlerinden biri olan S Pen, insanların kolayca notlar alabilmesini ve kalemle telefonları aracılığıyla çizimler dahi yapabilmesini sağlıyor. Samsung S Pen'i şimdiye kadar Galaxy S serisi akıllı telefonlarına getirmedi, S Pen'i hep Galaxy S serisinden ayrı tuttu. Fakat sızıntı kaynağı Ice Universe göre bu durum önümüzdeki dönemde çıkacak Samsung Galaxy S21 Ultra ile birlikte değişecek.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA S PEN'E DESTEK VERECEK

Galaxy S21 Ultra için iddialarda bulunan Ice Universe, son olarak akıllı telefonun yüzde 100 S Pen desteğine sahip olacağını iddia etti. Fakat Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra gibi S Pen'i gövdesinde taşımayacak. Bunun yerine harici olarak S Pen'lere destek verecek. Yani eğer bir S Pen'ininiz varsa ya da bir S Pen alırsanız Galaxy S21 Ultra, S Pen'i çalıştırabilecek.

GALAXY S21 ULTRA S PEN DESTEĞİ ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLABİLİR

Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği her ne kadar kulağa hoş gelse de S Pen'in telefondan çıkmayacak olması biraz ilginç. Ancak elinizde S Pen'ininiz varsa bunu Galaxy S21 Ultra ile değerlendirebilmek de önemli bir gelişme. Bakalım Samsung, Galaxy S21 Ultra'yı tam da iddialardaki gibi S Pen desteği ile tanıtacak mı?

