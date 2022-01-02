Samsung'dan akıllara Galaxy S21 FE'yi getiren paylaşım!

Samsung Galaxy S21 FE modeli için bekleyiş sürüyor. Akıllı telefon için bir süredir sızıntılar gerçekleştiriliyor. Hatta Samsung, henüz Galaxy S21 FE'yi resmi olarak tanıtmış olmasa da telefonun kutusunu açanlar dahi var. Ancak Samsung'un resmi paylaşımına göre Galaxy S21 FE yakında gelebilir.

SAMSUNG'DAN PAYLAŞIM GELDİ! GALAXY S21 FE GELİYOR MU?

Galaxy S21 FE için bir açıklama yapması beklenen Samsung Türkiye, resmi hesabı üzerinden gönderi yayınladı. Gönderide, "FEstival tadında akıllı telefon deneyimine hazır mısın?" ifadesi ve "FEstival" ve "Çok yakında" yazısının bulunduğu 8 saniyelik bir video da yer aldı.

Söz konusu paylaşım, Galaxy S21 FE'nin çıkış tarihinin yaklaştığına dair bir ipucu olarak nitelendirildi. Önceki sızıntılara göre ise telefonun 3 Ocak'ta (yarın) tanıtılması bekleniyor. Bakalım yarın Galaxy S21 FE ile resmi olarak tanışabilecek miyiz?

