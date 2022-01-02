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Samsung'dan akıllara Galaxy S21 FE'yi getiren paylaşım!

02.01.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'dan merakla beklenen Samsung Galaxy S21 FE için yapılma ihtimali bulunan bir Twitter paylaşımı geldi. Üstelik paylaşım, Türkiye operasyonundan gerçekleştirildi.

Samsung'dan akıllara Galaxy S21 FE'yi getiren paylaşım!

Samsung Galaxy S21 FE modeli için bekleyiş sürüyor. Akıllı telefon için bir süredir sızıntılar gerçekleştiriliyor. Hatta Samsung, henüz Galaxy S21 FE'yi resmi olarak tanıtmış olmasa da telefonun kutusunu açanlar dahi var. Ancak Samsung'un resmi paylaşımına göre Galaxy S21 FE yakında gelebilir.

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Galaxy S21 FE için bir açıklama yapması beklenen Samsung Türkiye, resmi hesabı üzerinden gönderi yayınladı. Gönderide, "FEstival tadında akıllı telefon deneyimine hazır mısın?" ifadesi ve "FEstival" ve "Çok yakında" yazısının bulunduğu 8 saniyelik bir video da yer aldı.

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Söz konusu paylaşım, Galaxy S21 FE'nin çıkış tarihinin yaklaştığına dair bir ipucu olarak nitelendirildi. Önceki sızıntılara göre ise telefonun 3 Ocak'ta (yarın) tanıtılması bekleniyor. Bakalım yarın Galaxy S21 FE ile resmi olarak tanışabilecek miyiz?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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