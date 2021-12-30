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Samsung Galaxy Fold'u unutmadı!

30.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u unutmadı. Şirket, Galaxy Z Fold için Android 12 müjdesi verdi.

Samsung Galaxy Fold'u unutmadı!

Samsung Galaxy Fold, şirketin ilk seri üretim katlanabilir telefonu olarak karşımıza çıkmıştı. Güney Koreli şirket, böylece pek çok şirketin yer almadığı bir sektöre giriş yapmıştı. Galaxy Fold, bir katlanabilir telefondan beklendiği gibi hem telefon hem de tablet gibi kullanılabiliyordu. Ancak yine de eksiklikler vardı. Samsung, ilk modelden sonra çıkarttığı Galaxy Z Fold 2 ile bu sorunların büyük bir kısmını çözmeyi amaçladı. Galaxy Z Fold 2'yi ise Galaxy Z Flip 3 ile birlikte tanıtılan Galaxy Z Fold 3 izledi. Ancak Samsung, orijinal Galaxy Fold modelini unutmadı.

SAMSUNG'DAN GALAXY FOLD KULLANICILARINA MÜJDE

Samsung, Galaxy Fold kullanıcılarına Android 12 güncellemesi için müjde verdi. Bazı haber kaynaklarına göre, katlanabilir amiral gemisi, OneUI 4.0 güncellemesi ile birlikte Android 12'yi almaya başladı.

Galaxy Fold

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DAHA FAZLA ÜLKEYE GELECEK

Fransa'daki dostlarımıza sunulmaya başlandığı aktarılan güncellemenin önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor. Güncelleştirmenin ayrıca çeşitli güvenlik açıklarını gideren Aralık 2021 güvenlik yamasını da içerdiği kaydediliyor.

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Galaxy S10 ve ilk Galaxy Z Flip de Android 12 güncellemelerini almaya başlamıştı.

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akıllı telefon Samsung
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