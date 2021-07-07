Samsung Galaxy A03s temel özellikleriyle ortaya çıktı

Akıllı telefonun yerleşik 4GB belleği var. Ancak aralarından seçim yapabileceğiniz daha fazla bellek seçenekli sürümler de olacak. Geekbench Galaxy A03s’in diğer özelliklerini açıklamadı, ancak önceki raporlar, akıllı telefonun 5MP selfie kameralı 6,5 inçlik LCD bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

SAMSUNG GALAXY A03S'İN ÖZELLİKLERİ

Arka panelde bir adet 13MP birincil ve iki adet ek kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumu yer alacak. Galaxy A03s ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna, 3,5 mm kulaklık jakına ve bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Akıllı telefonun depolama kapasitesi, pil boyutu ve şarj hızı bilinmiyor ancak bu ayrıntıların yakında ortaya çıkacağını umuyoruz. Cihaz, 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç PLS IPS ekranla gelecek.

Cihaz Siyah, Beyaz, Kırmızı ve Mavi seçeneklerine sahip olacak. Akıllı telefon, Tek SIM (Nano-SIM) veya Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) ile entegre.

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