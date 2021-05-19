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Samsung Galaxy A22 5G onay aldı

19.05.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un çok yakında yeni Samsung Galaxy A22 akıllı telefonunun 4G ve 5G varyantlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Hatta bazı raporlar, resmi lansmanın haziran ayında yapılabileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy A22 5G onay aldı

Şimdi, beklenen lansmandan sadece birkaç hafta önce, Samsung Galaxy A22 5G, Bluetooth SIG tarafından onaylandı.

Twitter’da Mukul Sharma aracılığıyla gelen liste, akıllı telefonun Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geleceğini doğruluyor. Model numarası ve Bluetooth sürümü dışında, liste cihazla ilgili herhangi bir bilgi göstermiyor. Önceki raporlar, telefonun öne bakan kamera sensörüne yer vermek için üstünde su damlası çentiği bulunan 6,4 inçlik FHD + LCD ekrana sahip olabileceğini ortaya çıkardı.

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İddialara göre telefon üçlü kamera kurulumuyla ve 48 megapiksel birincil sensör içeren kare şeklinde bir kamera muhafazasıyla birlikte gelecek. Ön tarafta, özçekim ve görüntülü arama yapmak için 13 megapiksellik bir kamera yer alacak. Samsung Galaxy A22 5G cihazının MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alması beklenirken, 4G varyantı Helio G80 yonga seti ile çalıştırılabilir. Akıllı telefonun yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olduğu söyleniyor.

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Raporlar ayrıca 4G modelinin dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve 15W şarj desteği ile 5.000 mAh pile sahip olabileceğini ima ediyor. Telefonun siyah, beyaz, mor ve yeşil renklerde olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonun teknik özellikleri ve diğer tüm özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Şirket lansman tarihini duyurmadan önce teaser'ları da paylaşabilir. Samsung’un resmi lansman onayı için birkaç gün daha beklemek gerek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung 5G
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