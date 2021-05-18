Samsung, Google Fuchsia OS'u benimseyebilir!

Google'ın Fuchsia OS kod adına sahip yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bazıları, Fuchsia OS'un Android'in halefi olduğunu ve Google'ın zamanla Android'i bırakıp bu işletim sistemine geçeceğini düşünüyor. Bu fikirler Google tarafından henüz onaylanmadı ancak bir sızıntı kaynağına göre Google dışında Fuchsia'yı benimseyeceği düşünülen bir üretici var. Bu, Samsung'tan başkası değil.

SAMSUNG FUCHSIA OS'U BENİMSEYEBİLİR

Sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung'un gelecekte Fuchsia OS'u benimseyebileceğini iddia ediyor. Sızıntı kaynağı, bunu "Samsung'un gelecekte Fuchsia OS'a geçmesi çok mümkün." sözleriyle açıklıyor. Ancak bu geleceğin ne zaman olacağı oldukça belirsiz. Üstelik Samsung'tan da Fuchsia OS'a geçiş yapılacağına yönelik herhangi bir açıklama yok.

İLGİNÇ OLACAK

Fuchsia OS'un neler getirebileceğini görmek şüphesiz ilginç olacak, ancak Samsung'un Funchsia OS ile neler planladığı bilmek daha da ilginç olacak gibi görünüyor. Çünkü firmanın bu yeni işletim sistemini hangi ürünlerinde, nasıl kullanacağı gerçekten büyük merak konusu.

