Samsung Galaxy M02s resmiyet kazandı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung geçtiğimiz günlerde, yaklaşan M serisi yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy M02s'nin resmi olarak 7 Ocak'ta Hindistan pazarında tanıtılacağını doğruladı. Şimdi, lansmandan sadece bir gün önce, aynı cihaz Samsung Nepal aracılığıyla resmen tanıtıldı.

SAMSUNG GALAXY M02 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M02s özellikleri arasında 6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran var ve bu ekran Infinity-V olarak adlandırılan ekran çentiğine sahip. Telefon gücünü ise Qualcomm Snapdragon 450 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Galaxy M02s bünyesinde 5.000 mAh değerinde bir pil taşıyor. Son olarak telefonun arka tarafında biri 13 MP olmak üzere üç kamera lensinin yer aldığını belirtelim.

SAMSUNG GALAXY M02S FİYATI

Samsung Galaxy M02s fiyatı Samsung Nepal'in paylaştığı gönderiye göre yaklaşık 219 dolar olarak belirlenmiş durumda.

