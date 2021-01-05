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Samsung Galaxy Smart Tag Bluetooth görüntülendi!

05.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy Smart Tag Bluetooth görüntülendi!

Samsung'un Galaxy S21 akıllı telefonlarını ve Galaxy Buds Pro TWS kulaklıklarını 14 Ocak’ta tanıtması bekleniyor. Ancak bunların yanı sıra Tayvan’ın NCC’si tarafından onaylandığı için canlı görüntülerde yer alan Samsung Galaxy Smart Tag Bluetooth nesne izleyicisinin de resmiyet kazanacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy Smart Tag Bluetooth sızan görüntülerde siyah renkte resmediliyor. Ancak ek olarak bej renk seçeneğine de sahip olacağını biliyoruz. SmartTag, popüler Tile izleyicilerine benziyor ve bir tarafa Samsung, diğer tarafa da Galaxy SmartTag yazısı kazınmış bulunuyor. Bununla birlikte, birkaç görüntü farklı bir tasarım örneği sunuyor. Piyasaya sürülecek olan renkler içerisinde beyaz renk de bulunuyor.

GALAXY SMART TAG BLUETOOTH ÖZELLİKLERİ

Samsung’un 14 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S21 ailesi ile birlikte duyurulacak olan ürün 3V CR2032 batarya ile beslenecek. Ürün ayrıca Bluetooth 5.1 desteğine sahip olacak. NCC listesi, Galaxy Smart Tag’in herhangi bir özelliğini ifşa etmiyor, ancak farklı sertifika yetkilileri daha önce izleyicinin tek, değiştirilebilir bir 3V düğme hücresi ve Bluetooth 5.1 bağlantısıyla geleceğini açıkladı.

Samsung Galaxy Smart Tag göründüSamsung Galaxy Smart Tag göründü

Galaxy Smart Tag’ın Avrupa’da 15-20 euro‘ya mal olacağı ve muhtemelen SmartThings Find özelliği ile uyumlu olacağı söyleniyor. Ülkemizde de resmi olarak satışa sunulması beklenen ürünün Türkiye fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

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