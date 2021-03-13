Samsung Galaxy M12 modelini tanıttı

Cihazın satışları 18 Mart’tan itibaren Amazon’dan Siyah, Mavi veya Beyaz renk seçenekleriyle başlıyor. Galaxy M12, Exynos 850 SoC tarafından destekleniyor. Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı One UI 3.1 çalışacak. Galaxy M12, 6,5 “HD + 90Hz ekrana sahip olup 15W şarjla 6.000 mAh pil içerecek.

Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için, çentik içinde bir 8MP selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 48MP birincil, 8MP ultra geniş, 5MP derinlik ve 2MP makro kameralar bulunuyor. M12’deki bu dörtlü kamera sistemi, 5MP ultra geniş ve 2MP derinlik kameraları bulunan diğer ülkelerdeki M12’den farklı. Samsung Galaxy M12, 3,5 mm kulaklık jakıyla birlikte gelecek. Cihaz ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip.

Renk seçeneleri kısmında ise Galaxy M12, lacivert, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Depolama kısmında 4 GB RAM + 64 GB ile 6 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip iki versiyon seçeneğine sahip olacak. Cihaz kısa süre içinde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Teknoloji devinin yeni telefonu en çok fiyatıyla dikkat çekeceğe benziyor.

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