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Samsung Galaxy Note 21 bu yıl tanıtılmayabilir! Peki neden?

17.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy Note 21 bu yıl tanıtılmayabilir! Peki neden?

Samsung Mobile eş CEO'su Koh Dong-jin Seul'deki yıllık hissedarlar toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koh Dong-jin, diğer adıyla DJ Koh, küresel çip krizine değinerek, şirketin bu yıl Galaxy Note 21'i atlayabileceğini açıkladı.

Dünyada büyük bir kriz hakim. Bu kriz, konsollardan grafik kartlarına ve arabalara kadar sıçramış durumda. Evet, küresel çip krizinden bahsediyoruz. Salgın ve ABD'deki kış fırtınası gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bu kriz, pek çok otomobil üreticisini de vurdu. Hatta otomobil üreticileri, fabrikalarında üretimi durdurmak zorunda bile kaldı. Görünüşe bakılırsa sadece otomobil üreticileri değil, akıllı telefon üreticileri de bu yönde radikal kararlar alabilir. Zira gelen bilgilere göre, Samsung'un Galaxy Note ailesi bu sorundan etkilenebilir.

GALAXY NOTE 21 ÇİP KRİZİNE YENİK DÜŞEBİLİR

Slashgear'ın haberine göre, Samsung Mobile eş CEO'su Dong-jin Koh, diğer adıyla DJ Koh, hissedarlara şirketin bu yıl Galaxy Note 21 modelini atlayabileceğini açıkladı. Direkt Galaxy Note 21 adını vermeyen şirket yöneticisi, buna neden olarak şirketin portföyünü düzene sokmayı işaret etse de, aynı zamanda bir yılda iki amiral gemisi modeli piyasaya sürmenin yükünü de ima etti.

GALAXY NOTE AİLESİ İÇİN ÖNCEKİ İDDİALAR

Galaxy Note ailesinin üretiminin sonlanacağı iddiası, geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti ve bu iddia, teknoloji gündeminde uzun bir süre yer edinmişti. O iddialara göre, Samsung diğer serilere S Pen desteği getirecek ve Galaxy Note ailesini sonlandıracaktı. Güney Koreli şirket, gerçekten de Galaxy S21 Ultra ile birlikte S Pen desteğini Galaxy S serisine getirdi. Fakat o dönem çıkan bir habere göre, bir Samsung yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl Galaxy Note serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz" demişti.

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Koh'un açıklamalarına bakılırsa da Galaxy Note ailesi tamamen ortadan kalkmayacak. Sadece bir strateji değişikliği yaşanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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