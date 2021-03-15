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Önce bir tanıtılsaydı: Samsung Galaxy A72 4G için kutu açılış videosu yayınlandı!

15.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Önce bir tanıtılsaydı: Samsung Galaxy A72 4G için kutu açılış videosu yayınlandı!

Samsung'un henüz tanıtmadığı Samsung Galaxy A72 4G akıllı telefonu için kutu açılış videosu ortaya çıktı. İddialara göre kutu açılış videosunda yer alan Samsung Galaxy A72 4G'nin özellikleri arasında Snapdragon 720G işlemcisi bulunacak.

Samsung Galaxy A72 4G akıllı telefon modeli sızıntılarda adı geçen modellerden biri. Samsung'un bu akıllı telefonu çok yakın bir zamanda tanıtması bekleniyor. Hatta, Güney Koreli firmanın yeni Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı akıllı telefonlardan birinin Galaxy A72 4G olduğu düşünülüyor. Fakat bugün, Galaxy A72 4G'ye dair çok farklı bir sızıntı ortaya çıktı. İddialara göre akıllı telefonun kutu açılış videosu yayınlandı.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A72 4G'NİN KUTU AÇILIŞ VİDEOSU

İddialara göre diyoruz çünkü telefonun Samsung tarafından tanıtılması muhtemel Galaxy A72 4G olduğundan emin değiliz. Fakat buna rağmen kutu açılış videosu oldukça dikkat çekici ögeler barındırıyor. Gördüğümüz kadarıyla Galaxy A72 4G, daha önceki sızıntılarda olduğu gibi Galaxy S21 Ultra'yı andıran bir arka kamera tasarımı ile geliyor. Telefonun ön tarafında ise bir nokta çentik bulunuyor.

Samsung Galaxy A72

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SAMSUNG GALAXY A72 4G ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Samsung Galaxy A72 4G'nin özellikleri arasında, iddialara göre Snapdragon 720G işlemcisi yer alıyor. Buna ek olarak telefonda, 6.7 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip, Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Arka tarafta 64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP olarak sıralanan dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön taraftaki kamera 32 MP çözünürlüğünde. 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pil ile geleceği söylenen Galaxy A72 4G'nin 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı bildiriliyor. Telefonun tahmini başlangıç fiyatı yaklaşık 483 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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