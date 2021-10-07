Samsung, Galaxy Note 8'in fişini çekti

Samsung Galaxy Note 8, Güney Koreli teknoloji devinin önem verdiği cihazlardan biri oldu. Patlayan Galaxy Note 7'nin üzerine çıkartılan Galaxy Note 8, yenilenmiş bir tasarıma ve dikkat çeken bazı özelliklere sahipti. Ayrıca, o dönem yeni yeni popülerleşen çift kamera sistemini de bünyesinde taşıyordu. 2017 yılında piyasaya sürülen cihazın şimdi ise güncelleme konusunda emekliye ayrılma zamanı geldi.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 İÇİN YOLUN SONU

Samsung, dört yıldır desteklediği Galaxy Note 8'i güncelleme konusunda desteklemeyi resmen bıraktı. Şirket, Galaxy Note 8'i güvenlik güncellemesi programından tamamen çıkardı.

Bu, Galaxy Note 8'in bundan böyle yeni bir güncelleme almayacağı anlamına geliyor.

S Pen destekli akıllı telefona Ağustos 2021'de gelen güncelleme, aldığı son güncelleme olacak.

Samsung, Galaxy Note 8 için yalnızca iki büyük Android işletim sistemi güncellemesi yayınladı. Galaxy Note 8, Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesini ise alamamıştı.

SAMSUNG BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK DAHA YAPTI

Öte yandan, Galaxy M22 ve Galaxy M52'yi üç aylık, Galaxy A90, M10s, M30s ve Galaxy Tab S6'yı ise iki yıllık güncelleme programına alan Samsung, Note 8 gibi Galaxy Tab A (2017) tablet modelinin desteğini de tamamen kaldırdı.

