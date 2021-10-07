HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung, Galaxy Note 8'in fişini çekti

Samsung, Galaxy Note 8'in fişini çekti

07.10.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Note 8 kullanıcıları için kötü haber geldi. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Note 8'i güncelleme konusunda desteklemeyi bıraktı. Samsung Galaxy Note 8 için bundan sonra yeni yazılım güncellemesi yayınlanmayacak.

Samsung, Galaxy Note 8'in fişini çekti

Samsung Galaxy Note 8, Güney Koreli teknoloji devinin önem verdiği cihazlardan biri oldu. Patlayan Galaxy Note 7'nin üzerine çıkartılan Galaxy Note 8, yenilenmiş bir tasarıma ve dikkat çeken bazı özelliklere sahipti. Ayrıca, o dönem yeni yeni popülerleşen çift kamera sistemini de bünyesinde taşıyordu. 2017 yılında piyasaya sürülen cihazın şimdi ise güncelleme konusunda emekliye ayrılma zamanı geldi.

Samsung sanal RAM projesi genişliyorSamsung sanal RAM projesi genişliyor

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 İÇİN YOLUN SONU

Samsung, dört yıldır desteklediği Galaxy Note 8'i güncelleme konusunda desteklemeyi resmen bıraktı. Şirket, Galaxy Note 8'i güvenlik güncellemesi programından tamamen çıkardı.

Bu, Galaxy Note 8'in bundan böyle yeni bir güncelleme almayacağı anlamına geliyor.

S Pen destekli akıllı telefona Ağustos 2021'de gelen güncelleme, aldığı son güncelleme olacak.

Samsung, Galaxy Note 8 için yalnızca iki büyük Android işletim sistemi güncellemesi yayınladı. Galaxy Note 8, Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesini ise alamamıştı.

Samsung sanal RAM projesi genişliyorSamsung sanal RAM projesi genişliyor

SAMSUNG BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK DAHA YAPTI

Öte yandan, Galaxy M22 ve Galaxy M52'yi üç aylık, Galaxy A90, M10s, M30s ve Galaxy Tab S6'yı ise iki yıllık güncelleme programına alan Samsung, Note 8 gibi Galaxy Tab A (2017) tablet modelinin desteğini de tamamen kaldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Rüzgara Cem Yılmaz da kapıldı! Twitter'dan duyurup satışa sunduRüzgara Cem Yılmaz da kapıldı! Twitter'dan duyurup satışa sundu
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.