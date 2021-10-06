HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung sanal RAM projesi genişliyor

Samsung sanal RAM projesi genişliyor

06.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatırlayacağınız üzere Samsung, Galaxy A52 modeli ile birlikte sanal RAM projesini başlatmıştı. Birçok kullanıcının dikkatini çeken bu yeni teknoloji ile RAM kapasitesi artırabiliyor. Görünüşe bakılırsa bu projede şimdi yeni bir adım atılıyor.

Samsung sanal RAM projesi genişliyor

Akıllı telefonlar, Samsung sanal RAM özelliği sayesinde RAM kapasitelerini 16 GB seviyesinin üstüne çıkarabiliyor.

Akıllı telefonların en iyi performansla çalışması için RAM özelliklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Her ne kadar işlemciler hızlı ve pratik bir kullanım sağlasa bile yine de RAM çok daha büyük avantajlar sağlayabilir. Özellikle son dönemlerde ismini sıkça duyduğumuz bu sanal RAM özelliği ihtiyacı karşılayacak gibi görünüyor.

Samsung’un yeni planı internete sızdıSamsung’un yeni planı internete sızdı

Samsung tarafından sunulan bu yeni proje ilk etapta Galaxy A52s modeline kadar genişletildi. Herkes bu özelliğin sadece orta seviye cihazlar için tercih edileceğini düşünüyordu.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 SÜRPRİZİ

Yeni gelen detaylara göre amiral gemisi Galaxy Z Fold 3 için de böyle bir özellik sunulacak. Bu sayede RAM kapasiteleri artırılabilecek. Sanal hafıza ile birlikte yaklaşık olarak 4 GB daha fazla kapasite kullanmak mümkün. Üstelik bu sadece güncellemeler ile kullanıcılara sunulacak. Samsung sanal RAM böylece çok fazla cihaza ulaşacak.

Şirketin bu yeni özelliği diğer cihazlara genişletmesi genel bir iyileşme sağlayacak. RAM kapasitesi arttıkça cihazlar çok daha fazla uygulama çalıştırabiliyor. Aynı anda birden fazla uygulama kullandığınızda bazen donma yaşayabilirsiniz. Ancak yeni sistem donmayı engelliyor.

Şimdi sıra Samsung Galaxy S22’ye geldi! Yeni detaylar varŞimdi sıra Samsung Galaxy S22’ye geldi! Yeni detaylar var

Huawei aldığı 5G yasağına bu kez itiraz etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
WhatsApp'ın çöktüğü gün yıldızı parlamış!WhatsApp'ın çöktüğü gün yıldızı parlamış!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.