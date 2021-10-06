Samsung sanal RAM projesi genişliyor

Akıllı telefonlar, Samsung sanal RAM özelliği sayesinde RAM kapasitelerini 16 GB seviyesinin üstüne çıkarabiliyor.

Akıllı telefonların en iyi performansla çalışması için RAM özelliklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Her ne kadar işlemciler hızlı ve pratik bir kullanım sağlasa bile yine de RAM çok daha büyük avantajlar sağlayabilir. Özellikle son dönemlerde ismini sıkça duyduğumuz bu sanal RAM özelliği ihtiyacı karşılayacak gibi görünüyor.

Samsung tarafından sunulan bu yeni proje ilk etapta Galaxy A52s modeline kadar genişletildi. Herkes bu özelliğin sadece orta seviye cihazlar için tercih edileceğini düşünüyordu.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 SÜRPRİZİ

Yeni gelen detaylara göre amiral gemisi Galaxy Z Fold 3 için de böyle bir özellik sunulacak. Bu sayede RAM kapasiteleri artırılabilecek. Sanal hafıza ile birlikte yaklaşık olarak 4 GB daha fazla kapasite kullanmak mümkün. Üstelik bu sadece güncellemeler ile kullanıcılara sunulacak. Samsung sanal RAM böylece çok fazla cihaza ulaşacak.

Şirketin bu yeni özelliği diğer cihazlara genişletmesi genel bir iyileşme sağlayacak. RAM kapasitesi arttıkça cihazlar çok daha fazla uygulama çalıştırabiliyor. Aynı anda birden fazla uygulama kullandığınızda bazen donma yaşayabilirsiniz. Ancak yeni sistem donmayı engelliyor.

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