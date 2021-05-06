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Samsung Galaxy S10+ için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı

06.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni güncelleme, 1 Mart 2021 Android güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Güncellemenin günlüğünde yalnızca akıllı telefonun kamerası ve performansındaki iyileştirmelerden bahsediyor, ancak aynı zamanda One UI 3.1 özelliklerine de sahip oluyorsunuz.

Samsung Galaxy S10+ için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı

Yeni aygıt yazılımı G975USQU5GUCG sürüm numarasını taşıyor ve yaklaşık 1,2 GB’lık bir indirme gerektiriyor. Güncelleme kablosuz olarak yayılıyor ve henüz güncellemeyi almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne giderek, güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

GALAXY S10 PLUS ÖZELLİKLERİ

Galaxy S10 Plus, arka yüzünde yatay olarak konumlandırılmış üçlü kamera, LED flaş ve biyometrik sensörlere yer veriyor. Parmak izi sensörü ise ekranın altına konumlandırılmış.

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Sağ tarafta güç butonuna yer verilen akıllı telefonun sol tarafına ise ses kontrol ve Bixby butonu konumlandırılmış. Alt tarafında hoparlör ızgarası, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C girişi bulunurken üst tarafta ise SIM kart tepsisi yer alıyor. 8 nm üretim teknolojisine sahip olan Exynos 9820, yapay zeka konusunda bir önceki nesil işlemciye kıyasla 7 kat daha hızlı işlem gerçekleştirebiliyor. Mali G76 grafik birimi ise daha etkileyici ve kesintisiz bir oyun deneyimi vaat ediyor.

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Bunların yanı sıra modelde 8 GB RAM ve 128 ile 512 GB dahili depolama birimi yer alıyor. 4.100 mAh kapasiteli batarya ise uzun kullanım süresi sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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