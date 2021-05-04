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iPhone 13 Pro modellerinin 120 Hz ekranı Samsung'a emanet!

04.05.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni iPhone 13 modelleri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Güney Kore kaynaklı bir web sitesine göre, iPhone 13 Pro modellerinde kullanılacağı söylenen 120 Hz ekranların tek tedarikçisi Samsung olacak.

iPhone 13 Pro modellerinin 120 Hz ekranı Samsung'a emanet!

Apple iPhone 13 modelleri merakla bekleniyor. Cupertinolu teknoloji devinin iPhone 13 modellerini eylül ayında görücüye çıkartması beklenirken, modellerin iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı düşünülüyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde ise iPhone 12 modellerinde yer alması beklenen bir özelliğin geleceği öngörülüyor. Bu özellik, 120 Hz ekran yenileme hızı özelliğinin ta kendisi. Güney Koreli bir web sitesi ise iPhone 13 Pro modellerinin 120 Hz ekranlarına yönelik yeni bir iddiayı ortaya çıkartmış durumda.

SAMSUNG TEK BAŞINA ÜRETECEK

Web sitesine göre, Samsung, iPhone 13 Pro modellerinde kullanılacak 120 Hz ekranların tek tedarikçisi olacak. Yani Apple, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te kullanacağı ekranları Samsung Display'den temin edecek.

iPhone

iPHONE 13 PRO MODELLERİ LTPO EKRAN TEKNOLOJİSİ İLE GELECEK

Raporlara göre, 120 Hz desteği, Apple'ın düşük güç tüketimi ile ön plana çıkan LTPO ekran teknolojisini benimsemesi ile mümkün olacak. Bu teknolojinin Apple Watch'ta kullanıldığını belirtelim. iPhone 13 Pro modellerinin de LTPO ekran teknolojisine yer vermesi ile birlikte her zaman açık ekran özelliğine sahip olması muhtemel.

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RAKİPLERİ ÇOKTAN GEÇTİ

iPhone modelleriyle rekabet eden Android amiral gemisi akıllı telefonların çok yüksek ekran yenileme hızlarına geçiş yaptığını düşündüğümüzde, yeni iPhone modellerinde yüksek yenileme hızı desteğinin olma ihtimali ise oldukça fazla.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung
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