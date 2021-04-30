Samsung Galaxy S20’nin kamera performansını iyileştirdi

Samsung cihaz güncellemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galaxy S20 serisine Mart 2021 güvenlik yamasını yayınladıktan sonra Samsung, geçen yılın amiral gemisi akıllı telefonları için bir güncelleme daha yapmaya hazır. Şirket, Galaxy S20 serisine büyük bir yazılım güncellemesi sunmaya başladı ve güncelleme, akıllı telefonların kamera performansını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Samsung, değişiklik günlüğünde güncellemenin kamera performansını artırdığından bahsetti. Güncellemeyi yükledikten sonra herhangi bir yeni özellik görülmese de, kameranın görüntü işlemesini, kararlılığını veya performansını iyileştirmesi mümkün. Her zamanki gibi güncelleme ayrıca diğer hata düzeltmelerini ve performans iyileştirmelerini de içeriyor.

GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK?

Yeni aygıt yazılımı ayrıca Mayıs Android yamasını da içeriyor. Güncelleme G98xxXXU7DUDB sürüm numarasını taşıyor ve 600MB’nin üzerinde bir indirme gerektiriyor. Güncelleme şu anda Almanya’da yayınlanıyor ve bölgesel olarak yayılacak.henüz S20, S20+ veya S20 Ultra’nız güncellemeyi almadıysa, telefonunuzun Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Güncellemede bir hata bulunmazsa, tüm bölgelere yayılması uzun sürmeyecektir.

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