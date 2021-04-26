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Samsung Galaxy S21 FE beklediğiniz gibi olmayabilir!

26.04.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Samsung'un yeni Fan Edition akıllı telefonu, çıkan iddialara bakılırsa daha yüksek pil beklentisinde olanları üzecek.

Samsung Galaxy S21 FE beklediğiniz gibi olmayabilir!

Samsung Galaxy S20 FE, geçen yıl Samsung'un hayranlarına özel çıkarttığı dikkat çeken bir telefondu. Telefon, amiral gemisi bir işlemciye sahip olmasına rağmen, adını paylaştığı Galaxy S20'den daha uygun fiyatlıydı. Telefon, Galaxy S20 Plus ile aynı pil kapasitesini paylaşıyor ve 4.500 mAh'lik bir pil sunuyordu. Fakat bunun bu yıl da devam edeceğini ve Galaxy S21 FE'nin Galaxy S21 Plus'ın 4.800 mAh'lik pilini paylaşacağını düşünüyorsanız, iddialara göre fazlasıyla yanılıyorsunuz.

SAMSUNG GALAXY S21 FE İÇİN PİL SIZINTISI GELDİ

Samsung Galaxy S21 FE'nin pili ile alakalı yeni gelişmeler yaşandı. İddialara göre, Samsung Galaxy S21 FE selefi ile aynı pil kapasitesine sahip olacak. Bu da 4.500 mAh'lik bir pil demek oluyor. Anlaşılan Samsung, pil kısmında beklenen yükseltmeyi Galaxy S21 FE'ye saklayacak.

Galaxy S21 FE

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BEKLENTİLERİN TERSİ OLABİLİR

Galaxy S21 FE'nin pili elbette kötü demiyoruz. Ancak Galaxy S21 FE için selefinden daha büyük bir pil beklentisi mevcuttu. İddialar tam tersini söylese de Samsung yine de Galaxy S21 FE'yi tanıttığında karşımıza daha büyük bir pil ile karşımıza çıkabilir. Daha büyük bir pil ile karşımıza çıkmasa bile, yapılacak optimizasyonlar ile birlikte daha uzun bir ekran kullanımı elde edilebilir. Samsung bunları yapmazsa kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratabilir gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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