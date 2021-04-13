Samsung, Galaxy S21 FE’yi piyasaya sürmeyi planlıyor

FE sürümlerinden vazgeçmeyeceği bilinen Samsung’un yeni tanıtılan S21 serisi için de bu özel sürümü geliştirdiği ortaya çıktı. Sızdırılan telefonun tasarımı, daha küçük bir telefona işaret ediyor.

SAMSUNG GALAXY S21 FE'DEN NELER BEKLENİYOR?

OnLeaks’e göre telefon 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (kamera çıkıntısında 9,3 mm) ölçülerinde olacak ve bu da onu Galaxy S21’den biraz daha büyük kılıyor. Çerçeve metal olacak, ancak arka panel “buzlu camsı” olarak karşımıza çıkacak. Bu da cam benzeri görünümlü plastik paneller olarak adlandırmanın süslü bir yolu.

Galaxy S21 FE’nin 6.4 inçlik düz bir panele sahip olduğu söyleniyor ve bunun bir AMOLED olacağını kolayca varsayabiliriz. Özçekim kamerası için merkezde tek bir delik var. Kameralar hakkında konuşursak, arkadaki üçlünün üç özdeş lensi var gibi görünüyor.

Ancak Samsung Galaxy S21’in 12MP ana kamera + 64MP telefoto kamera + 12MP ultra geniş açılı kamera kombinasyonunda bir düşüş bekleniyor. Cihaz hakkında henüz çok fazla detay yok ve bilinenler bunlardan ibaret. Ancak yakında cihaz hakkında daha fazla özellik ortaya çıkacaktır.

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