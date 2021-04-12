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Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 için tarih verdiler

12.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'den gelen bir habere göre Samsung, bu yıl içinde iki katlanabilir telefon piyasaya sürecek. Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 2 adını taşıyacağı düşünülen bu modellerin tanıtım tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 için tarih verdiler

Akıllı telefon üreticilerinin büyük bir kısmı, küresel çip krizi nedeniyle planlarında değişikliğe gidebilir. Ancak krizin nereye varacağı belli değilken üreticiler, yeni nesil akıllı telefonlarını tanıtmaya tam gaz devam ediyor. Daha önce Galaxy Note 21 ailesini piyasaya sürmeyebileceklerini ima eden Samsung, şimdi ise yeni bir rapora göre Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 adını taşıyan katlanabilir telefonlarının lansmanlarına hazırlanıyor.

GALAXY Z FOLD 3 VE GALAXY Z FLİP 2 GELİYOR

Güney Kore'den gelen bir raporun iddiasına göre, Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 için tarih netleşmeye başladı. Rapora göre şirket, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 adını taşıması beklenen katlanabilir telefon modellerini temmuz ayının başlarında piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor.

Galaxy Z Fold 3

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3'TEN NELER BEKLENİYOR?

Galaxy Z Fold'ün katlanabilir ekranında ve pilinde tasarım değişiklikleri yaşanması muhtemel. Zira rapor, telefonun pilinin 4,380 mAh'lik bir kapasiteye sahip olacağını söylüyor. Bu da Samsung'un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile aynı kapasite demek. Galaxy Z Fold 3'ün katlanan ekranının 7,5 inç, dış ekranının ise 6,2 inç boyutunda olduğu bildiriliyor. Ekranın yenileme hızında da artış yaşanabilir. Ayrıca Galaxy Z Fold 3, S Pen desteğini de beraberinde getirebilir.

Samsung Galaxy A82 geliyorSamsung Galaxy A82 geliyor

GALAXY NOTE 21'İ TELAFİ EDEBİLİR

Samsung, normalde Ağustos ayında bir Galaxy Note etkinliği yapardı. Ancak bu yıl bu etkinliğin gerçekleşmeyeceği konuşuluyor. Şirket, katlanabilir cihazlarını temmuz ayında piyasaya sürerse, bir Note cihazının yokluğunu büyük ölçüde telafi edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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