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Samsung Galaxy S21’i 12 gün su altında bıraktılar

12.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21’i 12 gün su altında bıraktılar

IP68 derecelendirmesi tüm amiral gemisi cihazlar için standart bir özellik haline geldi. Photo Owl Time Lapse kanalı, sıkıntısız çalışan bir Samsung Galaxy S21 cihazını 12 gün boyunca bir su deposunun içinde bırakarak işleri başka bir seviyeye taşıdı.

Video YouTube’da yayınlandı ve siz bu yazıyı okurken 12 günlük deneyin neredeyse sonuna gelinmiş olacak. Deneyin başladığı günden bu yana, telefonda gözlenen değişimler açıklamalara yazılıyor. Şu ana kadar kanal sahipleri videonun açıklamasına nem algılama özelliğinin açıldığını ekledi. Buna ek olarak ekranın bir süre hatalı davranmaya başladığını belirten üç güncelleme daha bildirdiler. Nem uyarısı hala mevcut. Ancak ekran yeniden çalışmaya başladı. Hoparlörler ise en büyük darbeyi alan kısım. Artık hiçbir şekilde düzgün çalışmıyor gibi görünüyorlar.

Bununla birlikte, testin süresi ve telefonun 50 cm’ye daldırılmış olduğu gerçeği göz önüne alındığında, ahizenin kendini korumak konusunda gerçekten iyi bir performans sergilediği söylenebilir.

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SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S21 serisi, ABD ve birkaç ülkede daha Snapdragon 888 işlemci ile kutudan çıkıyor. Türkiye’de satışa sunulan cihazlarda ise Exynos 2100 var. 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Exynos 2100, sekiz çekirdekli bir işlemci. 2.9 GHz hızında çalışan bir Cortex-X1 çekirdeğinin yanı sıra 2.8 GHz hızında üç Cortex-A78 ve 2.2 GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeği bu işlemcide yer alıyor. Grafik tarafında ihtiyaç duyulan gücü ise Mali-G78 MP14 karşılıyor.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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