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Samsung Galaxy S21'in renk seçenekleri gün yüzüne çıktı!

08.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21'in renk seçenekleri gün yüzüne çıktı!

Samsung Galaxy S21 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Samsung Galaxy S21'in renk seçeneklerini sızdırdı.

Galaxy S21 ailesi ile resmi olarak tanışmaya artık günler kaldı. Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yeni nesil akıllı telefon hakkındaki sızıntıların hızı da arttı. Son olarak Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşması beklenen S21 ailesinin fiyatlarına dair bir paylaşım yapılmıştı hatırlarsanız. Bu paylaşımın hemen üzerine ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından yeni bir sızıntı daha gerçekleştirildi. Blass, söz konusu sızıntısında ise tek bir noktaya odaklandı; Samsung Galaxy S21'in renk seçeneklerine.

İŞTE GALAXY S21'İN RENK SEÇENEKLERİ

Evan Blass, Samsung'un Galaxy S21 serisi için 900'den fazla URL oluşturduğunu keşfetti. Bu URL'lerde telefonların renk seçenekleri de ortaya çıktı. İddiaya göre Samsung Galaxy S21 ailesi hepsinin başına 'Phantom' eklenmiş şekilde siyah, kahverengi, altın, gri, lacivert, pembe, kırmızı, gümüş, titanyum, menekşe ve beyaz olmak üzere 11 farklı renkte satışa çıkacak. Fakat bu renklerin tamamı ile 14 Ocak'taki lansmanda karşılaşma ihtimalimiz olmayabilir.

Galaxy S21

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GALAXY S22'E KADAR DUYURULACAK

Galaxy S21 renkleri için Blass, renklerin lansmanda görücüye çıkmayabileceğini ancak Galaxy S22 tanıtım tarihine kadar Galaxy S21 renklerin kademeli olarak tanıtılacağını söylüyor. Yani diğer bir deyiş ile Samsung, Galaxy S21'in lansman sonrası farklı renkteki versiyonlarını duyurabilir.

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