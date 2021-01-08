Samsung Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek?

Samsung yeni S serisi modelleri için geri sayıma geçmiş durumda. Güney Koreli teknoloji devi ocak ayı içerisinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini zaten duyurmuştu. Artık bu etkinliğe de sayılı günler hatta sayılı saatler kaldı diyebiliriz.

Önümüzdeki hafta Samsung’un yeni nesil S serisi modelleri gün ışığına çıkmış olacak. Samsung 14 Ocak’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra’yı tanıtacak.

Tanıtıma şimdilik 1 hafta gibi bir süre var. Lakin şimdiden Samsung’un çatı modeli olan S21 Ultra’nın kamera detayları sızdırılmış durumda.

Samsung’un çatı modeli S21 Ultra’nın kamera detayları sızıntılarda ortaya çıktı. Bilindiği üzere son 2 yıldır Samsung imzası taşıyan amiral gemisi modelleri kamera performansı tarafında farklı deneyimler sunuyordu. Dolayısıyla yeni S serisi cihazların nasıl bir performansa sahip olacağı da büyük merak konusu.

İŞTE KAMERALAR

Sızdırılan bilgilere göre S21 Ultra’da 4 ana kameradan oluşan bir modül yer alacak. Bu modülde F2.2 diyafram aralığına sahip 12MP’lik ultra geniş açılı kamera, 108 MP’lik geniş açılı kamera ve 48MP’lik telefoto kamera yer alacak. Bu üçlü kuruluma derinlik kamerası da eşlik edecek.

Ön yüzde ise F 2.2 diyafram aralığına sahip 40 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

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