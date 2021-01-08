HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek?

Samsung Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek?

08.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek?

Samsung’un yeni nesil amiral gemisi modelinin kamera özellikleri belli olmuş olabilir. İşte Samsung Galaxy S21 Ultra kamera özellikleri ve konu ile ilgili diğer detaylar.

Samsung yeni S serisi modelleri için geri sayıma geçmiş durumda. Güney Koreli teknoloji devi ocak ayı içerisinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini zaten duyurmuştu. Artık bu etkinliğe de sayılı günler hatta sayılı saatler kaldı diyebiliriz.

Önümüzdeki hafta Samsung’un yeni nesil S serisi modelleri gün ışığına çıkmış olacak. Samsung 14 Ocak’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra’yı tanıtacak.

Tanıtıma şimdilik 1 hafta gibi bir süre var. Lakin şimdiden Samsung’un çatı modeli olan S21 Ultra’nın kamera detayları sızdırılmış durumda.

Samsung’un çatı modeli S21 Ultra’nın kamera detayları sızıntılarda ortaya çıktı. Bilindiği üzere son 2 yıldır Samsung imzası taşıyan amiral gemisi modelleri kamera performansı tarafında farklı deneyimler sunuyordu. Dolayısıyla yeni S serisi cihazların nasıl bir performansa sahip olacağı da büyük merak konusu.

İŞTE KAMERALAR

Sızdırılan bilgilere göre S21 Ultra’da 4 ana kameradan oluşan bir modül yer alacak. Bu modülde F2.2 diyafram aralığına sahip 12MP’lik ultra geniş açılı kamera, 108 MP’lik geniş açılı kamera ve 48MP’lik telefoto kamera yer alacak. Bu üçlü kuruluma derinlik kamerası da eşlik edecek.

Samsung Galaxy S21'in fiyatını yanlışlıkla paylaştılar!Samsung Galaxy S21'in fiyatını yanlışlıkla paylaştılar!

Ön yüzde ise F 2.2 diyafram aralığına sahip 40 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Twitter Trump’ı engelledi! ABD alev alev!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk olduDünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

iPhone 13 Pro ekranıyla dikkat çekebilir

Şaşırtan iPhone iddiası!

Elon Musk'tan WhatsApp'ın kararına karşı 'Signal' önerisi!

Elon Musk'tan WhatsApp'a tepki! Tavsiye verdi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu

Samsung Exynos 2100'ün tanıtım tarihi için gelen ilginç iddia!

İlginç Samsung iddiası! Bu tarihte mi resmileşecek?

Samsung'tan televizyonlar için Güneş enerjili uzaktan kumanda!

Samsung'tan televizyonlar için Güneş enerjili uzaktan kumanda!

Xiaomi Mi 11 Lite FCC kayıtlarında göründü!

Flaş gelişme! Uygun fiyatlısı kendisini gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.