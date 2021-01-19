HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S21'in SIM tepsisini çıkartayım derken mikrofonunu bozabilirsiniz!

Samsung Galaxy S21'in SIM tepsisini çıkartayım derken mikrofonunu bozabilirsiniz!

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy S21'in SIM tepsisini çıkartayım derken mikrofonunu bozabilirsiniz!

Samsung Galaxy S21 ailesinde kullanıcı hatasına neden olabilecek bir tasarım hatası keşfedildi. Buna göre, telefonların SIM tepsisinin çıkartılmasını sağlayan delik ile mikrofon deliği birbirine fazlasıyla yakın. Yani SIM tepsisini çıkartmak isterken bir anlık dalgınlık ile iğneyi diğer deliğe soktuğunuzda tatsız bir sürpriz ile karşılaşma ihtimaliniz var.

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan Galaxy S21 ailesi geçtiğimiz hafta düzenlenen Galaxy Unpacked 2021 etkinliği ile tanıtıldı. Tanıtım etkinliği sonra yapılan detaylı incelemelerde Samsung Galaxy S ailesinde tasarım yönünden önemli değişiklikler yaptığı fark edildi. Örneğin; arka kamera adacığı, telefonun çerçevesi ile bütünleştirildi ve SIM kart tepsisi, telefonun sol alt kısmına yerleştirildi. Fakat şimdilerde SIM kart için yapılan değişikliğin tasarımsal bir hataya yol açtığını gösteren önemli bir yorum mevcut.

MİKROFON DELİĞİ VE SIM DELİĞİ BİRBİRİNE YAKIN

SamMobile'ın haberine göre, Galaxy S21 modellerinde SIM kart tepsisinin çıkartılmasını sağlayan delik, mikrofon deliğinin hemen yanında değil ancak iki delik birbirine oldukça yakın duruyor. Üstelik aşağıdaki fotoğrafta göreceğiniz üzere iki deliği bir anlık dalgınlıkla birbirinden ayırmak pek mümkün de görünmüyor. Bu durum SIM kart iğnesini yanlışlık mikrofon deliğine sokan bir kişinin, tatsız bir son ile karşılaşmasıyla sonuçlanabilir. Zira iğne mikrofon deliğine sokulursa mikrofonun bozulması veya hasar görmesi muhtemel.

Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatıSamsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

SAMSUNG BİR ANLIK DALGINLIĞI ÖNGÖRDÜ

Samsung ise yaşanabilecek böyle bir sorun için önlemini almış durumda. Firma, kutu içi etiketlerle mikrofon ve SIM deliğinin ayrımının yapılmasını sağlıyor. Ancak yine de bir anlık dalgınlık, Galaxy S21 sahiplerinin SIM kart tepsisini çıkartmak isterken, mikrofon arızası ile en yakın servise uğramasına neden olabilir. eSIM teknolojisini kullanacak Galaxy S21 sahiplerinin böylesine bir sorun ile karşılaşma ihtimali ise epey bir düşük.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Sosyal medya şirketleri temsilci konusunda tercihlerini yaptı

Sosyal medya şirketlerinden temsilci kararı!

Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?

Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?

Sosyal ağlara getirilen reklam yasağı fenomenleri etkilemeyecek

Sosyal ağlara getirilen reklam yasağı onları etkilemeyecek

Redmi K40'ın batarya performansını şirketin en yetkili ismi paylaştı!

Redmi Genel Müdürü'nden şaşırtan paylaşım!

NASA Türkiye'nin yer altı sularının haritasını paylaştı! Kuraklık uyarısı

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Huawei, Çin-ABD ticaret savaşından kaçınmaya çalışıyor

Huawei, Çin-ABD ticaret savaşından kaçınmaya çalışıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.