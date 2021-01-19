Samsung Galaxy S21'in SIM tepsisini çıkartayım derken mikrofonunu bozabilirsiniz!

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan Galaxy S21 ailesi geçtiğimiz hafta düzenlenen Galaxy Unpacked 2021 etkinliği ile tanıtıldı. Tanıtım etkinliği sonra yapılan detaylı incelemelerde Samsung Galaxy S ailesinde tasarım yönünden önemli değişiklikler yaptığı fark edildi. Örneğin; arka kamera adacığı, telefonun çerçevesi ile bütünleştirildi ve SIM kart tepsisi, telefonun sol alt kısmına yerleştirildi. Fakat şimdilerde SIM kart için yapılan değişikliğin tasarımsal bir hataya yol açtığını gösteren önemli bir yorum mevcut.

MİKROFON DELİĞİ VE SIM DELİĞİ BİRBİRİNE YAKIN

SamMobile'ın haberine göre, Galaxy S21 modellerinde SIM kart tepsisinin çıkartılmasını sağlayan delik, mikrofon deliğinin hemen yanında değil ancak iki delik birbirine oldukça yakın duruyor. Üstelik aşağıdaki fotoğrafta göreceğiniz üzere iki deliği bir anlık dalgınlıkla birbirinden ayırmak pek mümkün de görünmüyor. Bu durum SIM kart iğnesini yanlışlık mikrofon deliğine sokan bir kişinin, tatsız bir son ile karşılaşmasıyla sonuçlanabilir. Zira iğne mikrofon deliğine sokulursa mikrofonun bozulması veya hasar görmesi muhtemel.